Правительство хочет ввести «налог» на смартфоны, планшеты, телевизоры и бумагу

После принятия новой редакции ЗУ «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» и ряда решений Минэкономики в Украине вступит в силу налог за частное копирование авторского контента, который будет взыматься с каждого проданного смартфона, планшета, телевизора и даже офисной бумаги. Уже в этом году (в случае принятия изменений) соответствующая продукция может подорожать почти на 5%. Издание «Экономическая правда» разобрало очередную спорную законодательную инициативу, пересказываем ключевые тезисы.

Предыстория

Сбор за частное копирование был введен в Украине в 2003 году в эпоху аналоговых устройств, когда весьма распространенным было явление копирования аудио- и видеокассет, а технологии прямой коммуникации между потребителем и автором отсутствовали как класс. Впоследствии такие технологии появились, но сбор остался. В мае 2018 года парламент принял закон об управлении имущественными правами, который предполагает взымание процента с продаж электроники за потенциальную возможность создания копии. Под действие этого закона подпадает даже офисная бумага и копировальные машины.

Минэкономики наделило правом взымать отчисления только две организации: Украинский музыкальный альянс (УМА) и Всеукраинское агентство авторских прав (ВААП). Первая будет брать налог со смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров, вторая — из бумаги и копировальных устройств. Ведомство также назначило переговоры с целью принятия тарифов.

В чем суть этого странного сбора

● «Логика» сбора в защите интересов создателей контента. Каждый владелец смартфона или телевизора загружает на свое устройство музыку, фильмы и электронные книги для их бесплатного потребления, в результате чего авторы несут убытки.

● Импортеры техники должны будут включить в стоимость товара сбор за частное копирование и выплачивать его организации коллективного управления (ОКУ), которая в свою очередь будет выплачивать справедливое вознаграждение авторам.

● Размер сбора по каждому виду техники еще предстоит согласовать. Переговоры между импортерами и ОКУ начались в апреле 2020 года и почти сразу зашли в тупик из-за больших разногласий между участниками.

● Интересы импортеров отстаивает Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) — она считает эти тарифы пережитком прошлого и убеждена, что введение сбора даст еще больше преимуществ продавцам нелегальной техники. В то же время ОКУ — это упомянутые выше УМА и ВААП. Они утверждают, что подобная система отчислений существует в большинстве стран мира.

Позиция Европейской бизнес-ассоциации

В ассоциации называют предложенные ОКУ тарифы экономически необоснованными, предупреждая, что их принятие приведет не только к удорожанию легальной техники и материальных носителей, но и к дальнейшему искажению конкуренции в отрасли.

Сравнение ранее действующих ставок и предложенных ОКУ

В ассоциации также отмечают, что предложенные тарифы приведут к подорожанию техники для потребителей.

В комментарии источнику менеджер комитета бытовой электротехники Европейской бизнес-ассоциации Виктория Куликова обратила внимание на непрозрачность принципов распределения денег, которые собирают ОКУ. По ее словам, никто не знает, какие книги и сколько раз были скопированы или сколько раз и куда были загружены песни.

Позиция УМА и ВААП

В УМА аргументируют необходимость повышения тарифов тем, что в Украине действую самые низкие ставки, а также стремлением правообладателей в сфере музыки и кино привести тарифы к среднемировым.

Предложенные УМА ставки

В ВААП со своей стороны добавляют, что размер тарифов вознаграждения авторам был рассчитан на основании исследования рынка и отчетов международных организаций.

Предложенные ВААП ставки

Директор ВААП Юрий Гандзюк не скрывает, что сбор за частное копирование оплатит покупатель. При этом он заверяет, что наценка будет незначительной, так как импортеры закладывают в стоимость техники маржу 20%, а розничная сеть — еще 60%. По его словам, если устройство стоит 5 тыс. грн, то после введения новых ставок оно будет стоить на 70 грн больше.

Перспективы принятия тарифов

Переговоры между импортерами и ОКУ о размере тарифов приостановлены до завершения карантина по просьбе Европейской бизнес-ассоциации.

ЕБА предложила приостановить действие закона до конца 2020 года из-за экономического кризиса, от которого страдают импортеры и продавцы бытовой техники.

В УМА выступают против этого, поскольку, по словам представителя организации, от кризиса страдают также авторы и исполнители.

Источник: itc.ua

Новости портала «Весь Харьков»