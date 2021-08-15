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Правительство России обяжет сайты передавать данные о посещаемых гражданами страницах и геолокацию

Правительство России обяжет сайты передавать данные о посещаемых гражданами страницах и геолокацию

Правительство РФ обяжет сайты передавать единому измерителю аудитории в Рунете данные о посещении страниц пользователями, их IP-адресах и их геолокацию. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на газету "Коммерсантъ".

Отмечается, что инициатива правительства РФ может дать возможность чётко идентифицировать всю интернет-историю пользователей Рунета.

В июне в России был принят закон о создании единого измерителя интернет-аудитории, которому будут обязаны передавать данные российские сайты. 15 июля Минцифры опубликовало проект постановления о составе и объеме сведений, которые измеритель должен получать от интернет-СМИ, стриминговых сервисов и новостных агрегаторов. Среди этих данных – полные сведения о компьютере или смартфоне пользователя, в том числе марка, модель и уникальный идентификатор; его IP-адрес и геолокация; заголовок посещённых им сайтов и название просмотренных видео, точное время доступа к ним.

Объединения участников интернет-рынка считают, что эти запросы избыточные, пишет "Коммерсантъ". В частности, отмечается, что вместо глобального изучения аудитории Рунета государство требует от бизнеса передавать данные о конкретных пользователях. Сведения, которые получит измеритель, при уже имеющейся у государства информации точно позволят идентифицировать личность пользователя, считает один из экспертов газеты. В Минцифры с этим не согласны и утверждают, что будут собирать только обезличенную информацию, - говорится в сообщении.

Источник: internetua.com

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