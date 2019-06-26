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Правительство собирается повысить пенсии гражданам с большим стажем

Правительство собирается повысить пенсии гражданам с большим стажем

Кабинет министров примет решение о повышении пенсий части категорий пенсионеров с 1 июля и на постоянной основе

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на рабочем совещании 24 июня, передает пресс-служба КМУ.

По его словам, решение уже финализировали и на следующем заседании правительства "будут завершены все процедурные моменты".

Пенсии собираются повысить тем категориям граждан, у которых большой стаж работы (у женщин - более 30 лет, у мужчин - более 35), но были маленькие зарплаты.

"В Украине таких пенсионеров - около 2,5 млн человек. И теперь их пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн ", - сказал премьер.

Гройсман объяснил такое решение ростом экономики.

"Это будет очередной этап перерасчета пенсий, дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", - сказал он.

• Напомним, с 1 марта пенсии автоматически проиндексуалы для более 10 млн пенсионеров . Согласно новому принципу, автоматическая индексация пенсий происходит по двум основным показателям - 50% от уровня роста инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты. Средняя сумма индексации пенсий составила 514 грн.

• А всего с начала 2019 года органами Пенсионного фонда проведен уже три перерасчеты : для пенсионеров старше 65 лет, у которых страховой стаж составляет для мужчин старше 35 лет, для женщин - более 30 лет, индексация пенсий с 1 марта и автоматический перерасчет пенсий с 1 апреля работающим пенсионерам.

Источник: espreso.tv

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