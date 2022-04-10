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Правительство Украины запретило импорт из России

Правительство Украины запретило импорт из России

"Введено торговое эмбарго против Российской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации", - заявил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

Также Кабмином сегодня были денонсированы соглашения между Украиной и Беларусью о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Денонсирован и договор о сотрудничестве в области науки и технологий между странами.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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