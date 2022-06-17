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Правоохоронці оглянули наслідки ракетних ударів по Пісочину
Учора вночі російські окупанти випустили дві ракети по передмістю Харкова.
В результаті зазнало руйнувань приватне ремонтне підприємство, яке не має жодного відношення до військових об’єктів. В результаті нічних вибухів ніхто з громадян не постраждав.
Вибухами пошкоджено цегляний ангар, ударною хвилею – прилеглі приміщення. Одна з воронок снаряду сягає близько 5 метрів в глибину.
Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти здійснюють виїзди за усіма фактами обстрілів Харкова та населених пунктів області, проводять огляди місць подій, зібрають первинні матеріали та ретельно фіксують кожний злочин російських військових проти українського народу.