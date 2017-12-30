Правоохранители и спасатели области перешли на усиленный режим несения службы

Каждый день на дежурство выходят 1500 полицейских, в новогоднюю ночь их число увеличат до 2400. Подразделения ГСЧС задействуют резервные машины для тушения пожаров и спецгруппы с участием медиков

Около 400 массовых мероприятий запланировано в Харькове и области в новогоднюю ночь. Их могут посетить порядка 200 тысяч человек. В Харькове состоятся 50 массовых мероприятий, - рассказывают в патрульной полиции города. Метрополитен будет работать до 3:00.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области

Створено додатково 49 слідчо-оператичних груп, які будуть працювати разом с основними групами, 78 груп документування, будуть в посиленому варіанту працювати взривотехніки, кінологи, та керівний головного управління

Центр Харькова будут охранять 200 полицейских и еще 60 машин автопатруля. По словам правоохранителей, основная проблема во время новогодних гуляний - взрослые теряют своих детей.

Александр Огрызько, нач.отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции Харькова

Біля палатки цілодобово буде чергувати екіпаж патрульної поліції, будь ласка, підходте, інформуйте. Засобами зв»язку буде оповіщено найближчи до цього міста наряди. І ми зробимо все, щоб не допустити загублення дитини. Також хочу зверунти увагу всіх водіїв - не сідати за кермо у нетверезому стані

В усиленном режиме работают медики. На вызовы выезжают 200 бригад скорой помощи. Как рассказывают в облздраве, больницы обеспечены запасом медикаментов. Главные проблемы со здоровьем в новогодние дни связаны с переохлаждением, перееданием и чрезмерным употреблением алкоголя.

Геннадий Бондарчук, замначальника управления здравоохранения ХОГА

Травмування можливо буде менше ніж у інші роки тому що ожеледиці, скоріш за все, не буде, івдповідно до прогнозів погоди. Ну і піротехнічні засоби, які використовують діти та підлітки, приносять травми. Але за останній рік їх дійсно стало менше, а ле є ризик кожен рік

Подразделения ГСЧС задействуют в новогодние дни резервные машины для тушения пожаров и спецтехнику, сформированы оперативные группы с участием медиков. По словам помощника начальника областной ГСЧС Игоря Лупандина, в новогодние дни 95% пожаров происходит в жилых домах. По статистике, 1 комната в квартире полностью уничтожается пламенем всего за 5-6 минут. Спасатели советуют елку устанавливать дальше от отопительных приборов и источников открытого огня - каминов и газовых плит. Искусственную елку лучше выбрать с противопожарной пропиткой. Новогоднее дерево надо надежно установить, а игрушки - распределить равномерно. На елку нельзя прикреплять свечи и бенгальские огни.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

Не забывайте о своих детях! Если у кого-то дома маленькие дети, которые будут на своих бегунках мотаться и носиться по всей квартире, цапнут за эту веточку, елка полетит, а дальше уже могут быть разные последствия. Надо на это обратить внимание

Спасатели напоминают: для украшения елки нельзя использовать несертифицированные электрические изделия, а подключать гирлянды к сети надо только с помощью штепсельных соединений. Если есть неисправность - нагрев проводов, мигание лампочек, искрение - иллюминацию лучше сразу отключить. В случае любой ЧС харьковчане могут звонить в централизованный диспетчерский пункт по номеру 112.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Ивашкевич

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