Правозахисники вимагають збереження міністерства, що відповідатиме за постраждалих внаслідок війни

Представники організацій, які опікуються захистом прав постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, підтримали рішення про збереження міністерства, що відповідатиме за постраждалих внаслідок війни, а також перетворення Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності.

«Ми переконані, що національна єдність можлива лише тоді, коли в державі ведеться робота над питаннями соціальної згуртованості, починаючи з громад на підконтрольних уряду України територіях і завершуючи сприянням поверненню громадян, які вимушено виїхали за кордон через війну. Так само важливою є підтримка та розбудова зв’язків із жителями тимчасово окупованих територій України», — йдеться у зверненні.

Підписанти вважають, що пріоритетом Міністерства національного єднання має бути збереження зв’язків із тими, з ким держава ці зв’язки вимушено втрачає через війну.

«Відтак саме людський вимір має стати ключовим для оновленого міністерства. Як і Мінреінтеграції, Міністерство національного єднання має продовжувати забезпечувати формування та реалізацію державної політики з питань:

● тимчасово окупованих територій і захисту прав населення, що на них проживає, з метою реінтеграції в єдиний правовий, інформаційний, соціально-економічний, культурний і освітній простори України;

● внутрішньо переміщених осіб і громадян України, які вимушено виїхали за кордон, щодо сприяння реалізації прав і свобод, створення умов для добровільного повернення або інтеграції на новому місці проживання;

● соціальної згуртованості та розбудови довготривалого справедливого миру», — наголошують правозахисники.

Джерело: https://t.me/znua_live/180161

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