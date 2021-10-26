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Предприятие “Энергорынок” отчиталось об убытках на сумму 137 млн ​​грн

Предприятие “Энергорынок” отчиталось об убытках на сумму 137 млн ​​грн

В течение первого полугодия 2021 государственное предприятие “Энергорынок” отчиталось об убытках на сумму 137 млн ​​грн. Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия за второй квартал 2021.

С 2019 года предприятие перестало вести свою основную хозяйственную деятельность — продажа электроэнергии. “Энергорынок” продолжает функционировать до полного погашения кредиторской и дебиторской задолженностей за электроэнергию. По состоянию на июль 2021 сумма только кредиторской задолженности госпредприятия составляет 27,3 млрд грн.

В то же время финотчет свидетельствует и об уменьшении суммы активов предприятия. По состоянию на июль “Энергорынок” владеет активами на сумму 20,6 млрд грн, тогда как в марте сумма активов равна 21,9 млрд грн.

Предприятие не получает дохода, поскольку не проводит хозяйственной деятельности. Сейчас вся работа предприятия “Энергорынок” заключается в сопровождении судебных споров с целью взыскания долгов. На сегодня на предприятии работают 67 человек. Среднемесячная зарплата работника составляет 84 тыс гривен, административно-управленческого персонала — 86 тыс гривен, а руководителя — 193 тыс гривен.

Предприятие входит в сферу управления Кабинета министров.

Напомним, по данным “Энергорынок”, на конец 2020 дебиторская задолженность перед ним за электроэнергию составила 29,6 млрд грн.

Источник: elektrovesti.net

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