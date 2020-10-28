Председатель Харьковской ОГА обвиняет руководителя «скорой» в сокрытии нарушений

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер считает, что недопуск аудиторов в структурные подразделения «скорой» в Харькове и области объясняется желанием руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты скрыть нарушения.

Об этом, передает Новости Ю, Кучер написал в Фейсбуке.

«Продолжая тему резонансного аудита «скорой», с которым еще предстоит разобраться правоохранителям… Позиция руководителя «скорой» объясняется его желанием скрыть другие, большие нарушения. Советую не играть в кошки-мышки. Мы все равно их найдем», — заявил Кучер.

По его словам, руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта запретил допускать работников ОГА для проведения аудита: «С 22 выездов аудиторской службы в структурные подразделения «скорой» в Харькове и области, аудиторов ни разу не допустили к проверке. Кроме этого, были проигнорированы все письменные запросы, направленные руководству Центра для проведения аудита. Никаких копий документов не предоставлено до сих пор».

«Данные, на которых базируется вывод (ред. — отрицательный), взяты в Департаменте здравоохранения Харьковской ОГА (учредительные документы, штатные расписания, финансовые, бюджетные документы, отчетность, паспорта бюджетных программ и отчеты об их выполнении, аналитические материалы и т.п.), из открытых источников (официальная площадка электронных закупок «Prozorro»), получены непосредственно от контролирующих органов», — пояснил Кучер.

По его словам, отрицательное заключение аудита, а также все фото- и видеоматериалы с зафиксированными нарушениями будут переданы в правоохранительные органы: «Виновные в коррупции и злоупотреблениях должны быть названы и наказаны».

27 октября директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта в комментарии корреспонденту Новости Юа заявил, что аудит не проводился, поскольку «ХОГА не имеет прав на такую ​​проверку, потому что наше заведение — это коммунальное некоммерческое предприятие — непосредственно подчинено Харьковскому областному совету». По его словам, еще летом после получения распоряжения ХОГА о назначении аудита, юристы центра обжаловали в суде назначении проверки. Однако дело еще не рассматривалось. Как сообщал Новости Ю, 28 октября заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач заявил, что сегодня на заседании Кабмина будут рассмотрены представленные ранее документы об освобождении Алексея Кучера от должности председателя ХОГА. В частности, Скоробагач обвинил Кучера в некомпетентности.

Источник: Новости Ю

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