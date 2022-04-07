Представитель Пентагона: Украина безусловно может победить

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Украина вполне способна одержать победу в войне, развязанной Россией.

"Конечно, они могут победить. Доказательство тому - это буквально те результаты, которые мы видим каждый день... Безусловно, они могут победить", - цитирует Кирби агентство Рейтер.

Это лишь одна из оценок хода конфликта в западных военных ведомствах. Вот еще несколько:

Анонимный представитель Пентагона рассказал многим СМИ сразу (поясним для тех, кто не так пристально следит за этим, - это нормальная практика), что российские войска полностью покинули Киевскую и Черниговскую области (украинские власти в среду подтвердили, что дорога между Черниговом и Киевом отныне открыта). Американские военные вначале отнеслись к объявленным Россией планам "передислокации" войск в этом районе с большим недоверием, но сейчас признают, что все эти войска ушли.

По данным Пентагона, всего с северо-востока Украины Россия вывела около 40 батальонных тактических групп, или около 40 тысяч человек. Теперь они проходят переподготовку и пополнение на территории Беларуси и России; американские военные пока не уверены, что эти соединения смогут быстро восстановиться для участия в войне на другом театре, например на Донбассе.

С этим перекликается анализ одной из западных спецслужб, с которым познакомили корреспондента Би-би-си Пола Адамса: Россия "абсолютно утратила инициативу". По словам источников, переброска выведенных с севера Украины войск на Донбасс займет минимум неделю - а возможно и не одну неделю. Поэтому угроза Киеву "в обозримом будущем ограничена", что не отменяет возможности МАССИРОВАННЫХ РАКЕТНЫХ И АВИАУДАРОВ по столице Украины.

Источник в Пентагоне также сообщил, что украинские военнослужащие, обучавшиеся в США на момент начала войны, дополнительно пройдут обучение управлению дронами-камикадзе Switchblade, которые администрация решила предоставить Украине

Источник: telegram

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