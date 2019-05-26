Представители Конгресса США планируют посетить Украину в августе

Американские конгрессмены от Республиканской и Демократической партий планируют посетить Украину в августе.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Прямому" сообщил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик.

Отмечается, что визит американских парламентариев должна еще согласовать Палата представителей и Комитет по иностранным делам, так повестка дня визитеров еще неизвестна.

"Я буду очень рад вернуться в Украину, уже в качестве конгрессмена. Мы планируем совместный визит с моим коллегой от Демократической партии, конгрессменом Бернардом Бойлом, продемонстрировать двухпартийное присутствие и напомнить гражданам, что мы переживаем за них и осознаем все угрозы со стороны России, ситуацию в Крыму и на Донбассе, а также сфере кибербезопасности. На всех уровнях, которые мне пришлось увидеть, будучи агентом ФБР ", - отметил Фицпатрик.

Источник: prm.ua

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