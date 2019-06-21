Представники Командування Сил логістики Збройних Сил України взяли участь у навчаннях НАТО «Capable Logistician 2019»

Найбільше міжнародне логістичне навчання НАТО проводилося на тренувальному полі Drawsko — Pomorskie, Республіка Польща.

У навчаннях, які відбулися на початку червня, взяли участь майже 3450 військовослужбовців з 30 країн та було випробувано до 1000 одиниць обладнання.

НАТО випробовує нові енергозберігаючі технології, зокрема, збільшуючи енергоефективність військових підрозділів Альянсу, зменшуючи їхню залежність в полі від викопних джерел енергії і удосконалюючи оперативну сумісність між національними збройними силами.

Навчання «Capable Logistician 2019» продемонстрували інноваційні передові енергетичні технології, спроможні зменшити витрати пального і покращити оперативну ефективність. Були випробувані такі технології, як сучасні дизель-генератори, гібридні енергетичні установки, сонячні батареї, ізольовані намети, енергоефективні кондиціонери і світлодіодні лампи.

Під час навчань відпрацьовувались різні сценарії, такі як відключення електрики, забруднення дизельним пальним первинних водних джерел, яке вимагало реагування із застосуванням передових енергоефективних технологій.

У своєму виступі, директор багатонаціонального центру координації логістики (MLCC) Празький полковник Даніель Златник заявив: «Це навчання сприяє поглибленню стандартизації, взаємодії та діяльності серед штабів. Навчання є унікальним з точки зору типу та масштабу, і зосереджене на практиці логістичних можливостей, перевірці процесів логістичного контролю, інформаційних потоків та процедур. Крім навчання, воно також надає дуже цінну інформацію та досвід».

Під час заходу делегація Збройних Сил України ознайомилася з підрозділом, який відповідає за забезпечення водою та може зекономити до 60 відсотків пального під час очищення такого ж самого обсягу води.

Крім того, США і Італія успішно розбудували та представили енергоефективну мікромережу, яка забезпечує енергією польові намети в таборі, зв’язавши свої гібридні джерела енергії за допомогою оперативного сумісного програмного забезпечення, яке запускає дизель-генератори лише в разі потреби.

Досвід, отриманий під час навчань «Capable Logistician 2019», буде взято українськими фахівцями за основу щодо удосконалення логістичного забезпечення Збройних Сил України.

Прес-центр Командування Сил логістики ЗС України

Источник: mil.gov.ua

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