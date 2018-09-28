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Представники РФ закатували очі, кусали губи, смикалися і йорзали, й уважно конспектували

Представники РФ закатували очі, кусали губи, смикалися і йорзали, й уважно конспектували

Звичайно, ключова тема виступу президента Порошенка з високої трибуни Генасамблеї ООН- це наслідки російської агресії і окупації ,захоплення Криму і Донбасу, екологічна катастрофа окупованих територій, мілітаризація колись туристичного півострову , порушення прав людини. Особливий акцент - заклик підтримати введанння миротворчої місії з широким мандатом тимчасової міжнародної адміністрації , під егідою ООН. Президент говорив про чергові провокації росіян в Азовському морі, й незаконно збудований керченський міст.

Але для мене чи не найважливішими були його слова про бранців Кремля, історії кримчан Володимира Балуха і Олега Сенцова, які знаходяться між життям і смертю , й голодують з вимогою звільнити всіх бранців Кремля. Й розповідь про Сергія Глондаря, що жодного разу не бачив своєї маленької донечки, яка народилася після мобілізації тата. Сергій разом з побратимами вже 3,5 роки утримується в окупованому Донбасі. Президент Порошенко розповів всьому світові, що РФ відмовляється забрати своїх громадян, яких послала вбивати українців, й які засуджені за терор в Україні, в обмін на політв’язнів Кремля. Й закликав не лише висловлювати солідарність, а разом боротися за звільнення українців .

Час від часу камери виводили на два великі екрани біля трибуни картинки сесійної зали, яка уважно слухала українського президента. Й тільки одна делегація виділялася - росіяни. Їх представники закатували очі, кусали губи, смикалися і йорзали, й уважно конспектували. Ось останнє правильно.

Нехай записують за українським президентом, що ми й надалі будемо боротися за кожен сантиметр української землі, до повного відновлення територіальної цілісності. Ми подаватимемо в міжнародні суди на Росію , ми виступаємо за реформу ООН, де країна - член Радбезу безсоромно зловживає правом вето. Й з кожної міжнародної трибуни і на кожній зустрічі нагадуватимемо про всі злочини Росіі.

Президенту України зала аплодувала після виступу, що нечасто буває на пленарці Генасамблеї . Й, сподіваюся, цей виступ і вся величезна робота на полях Асамблеї наближають нас до вирішення питання по миротворцям й збільшують кількість прихильників України , які вже найближчі місяці підтримають резолюцію по порушенням прав людини на окупованих територіях.

Також президент Порошенко закликав визнати Голодомор геноцидом і прийняти відповідну декларацію в пам’ять про мільйони жертв сталінського режиму.

Источник: facebook.com

Автор: Iryna Gerashchenko

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