Предстоятель ПЦУ Епіфаній назвав причину розбіжностей з Філаретом

Так званими акціонерами томосу є не якась певна особа, а український народ, наголосив Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що "акціонером" томосу є не одна особа, а весь український народ, але "владні амбіції" почесного патріарха ПЦУ Філарета хочуть зруйнувати надії на власну помісну православну церкву. Про це пише "Новое время".

"Після Об'єднавчого собору і після отримання томосу у нас відбулися певні розбіжності у майбутньому баченні розбудови Єдиної Помісної Православної Церкви, щодо моделі керування церквою, яка об'єдналася", – повідомив Епіфаній.

За його словами, так званими акціонерами томосу є не якась певна особа, а український народ.

"Але зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна постать(Філарет — ред.), певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно... На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні надії українського народу мати свою помісну православну церкву", – додав Епіфаній.

Як повідомляв 5.UA, почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що не приймає томос Вселенського патріарха Варфоломія, оскільки до отримання не був ознайомлений з його змістом. 3 червня Філарет скликав екстрену нараду кліриків Київської єпархії ПЦУ. Згідно з даними ЗМІ, на нараді Філарет анонсував проведення Помісного собору, який відновить УПЦ КП.

Источник: 5.ua

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