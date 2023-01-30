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Предвыборная кампания Трампа стартовала

Предвыборная кампания Трампа стартовала

Экс-президент США выступил перед сторонниками (https://p.dw.com/p/4MqLD?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe) в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине. Он раскритиковал решения Джо Байдена по вопросам внешней политики - таким, как война в Украине, вывод войск из Афганистана и ситуация на границе с Мексикой.

Чтобы стать официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии, Трамп должен выиграть праймериз и кокусы. Они стартуют в феврале 2024 года и продлятся до июня. По оценкам аналитиков, самой большой политической угрозой из республиканцев для Трампа является губернатор Флориды Рональд Десантис.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/23735

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