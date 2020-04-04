“Прекрасна технічна перемога” – конструктор ракет “Нептун” розповів про успішні випробування (ВІДЕО)

2 квітня 2020 року в Одеській області на полігоні "Алібей" відбувся черговий етап випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування "Нептун". Під час стрільб було здійснено перевірку тактико-технічних характеристик, зокрема, дальність та точність ураження морських цілей. Випробування пройшли успішно – надводні мішені були уражені на заданій дальності.

"Сьогодні закінчили стрільби першими трьома виробами, призначеними для ураження цілі. Стріляли на дистанцію близько ста кілометрів. Ми отримали позитивні результати попадання. Я вітаю всі наші колективи, які вклали багато праці в цю прекрасну технічну перемогу. Я сподіваюся, що наша робота закінчиться найближчим часом прийняттям на озброєння даного комплексу "Нептун", – підсумував результати випробувань Олег Петрович Коростельов, генеральний конструктор та директор ДККБ "Луч".

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"Завершено важливий етап випробувань "Нептуну", вітаю всіх розробників з успішними стрільбами. Концерн продовжуватиме робити все можливе для того, щоб ракетна програма була профінансована в повному обсязі і військові якомога швидше отримали сучасне вітчизняне озброєння. Ми плануємо завершити повний цикл випробуваль до кінця цього року", – повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

Випробування та пуски українського комплексу крилатих ракет "Нептун" супроводжувала військова авіації в Одесі, повідомляє Мілітарний портал. Забезпечення пусків у морі здійснювали кораблі та катери ВМС ЗС України, а в небі патрулювала пара прикордонних літаків DA40 Diamond та два винищувачі Су-27М1 та Су-27УБМ. Винищувачі супроводжували ракети в ході польоту над водою.

Комплекс крилатих ракет "Нептун" – розробка конструкторів державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими підприємствами "Укроборонпрому", які входять до кластеру високоточного озброєння та боєприпасів, зокрема, ДАХК "АРТЕМ" та ДП "Жулянський машинобудівний завод "ВІЗАР". Виробництво комплексу буде здійснюватися підприємствами "Укроборонпрому" за замкненим циклом.

До складу ракетного комплексу "Нептун" входять універсальна самохідна пускова установка, транспортна машина для перевезення ракет, транспортно-заряджаюча машина та командно-штабний модуль.

Зазначимо, що вогневі випробування ракетного комплексу "Нептун" проходили у рамках випробувань, під час яких пройшли пуски модернізованої реактивної системи "Вільха-М", які в РНБО також визнано успішними.

У випробуваннях брали участь представники ДККБ "Луч" та інших підприємств "Укроборонпрому", Міністр оборони України Андрій Таран, Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, Секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, а також інші високопоставлені військові.

У РНБО за підсумками випробувань наголосили, що розвиток ракетної програми є одним із пріоритетів розвитку Збройних Сил України.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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