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Премьер-министром Бельгии впервые станет женщина

Премьер-министром Бельгии впервые станет женщина

Премьер-министром Бельгии станет Софи Вилмс, которая заменит на посту Шарля Мишеля, избранного президентом Европейского совета.

Об этом сообщает издание Politico.

В пятницу Мишель объявил, что хочет закончить свою работу во главе бельгийского правительства не позднее начала ноября, чтобы подготовиться к своей новой должности, которая начинается 1 декабря.

Высокопоставленные члены бельгийского временного правительства решили в субботу, что пост премьер-министра должна занять Вилмс. Она будет первой женщиной, которая займет эту должность.

Вилмс - министр бюджета во временном правительстве Мишеля. Она также будет возглавлять временное правительство, пока парламент Бельгии не образует постоянный Кабинет министров, о котором он не может договориться еще с мая, когда прошли выборы.

В Бельгии также должны определиться с министром иностранных дел и обороны вместо Дидье Рейндерса, который станет еврокомиссаром в следующей Европейской комиссии.

Временное правительство лишь 38 из 150 мест в парламенте Бельгии после того, как фламандские националисты N-VA покинули коалицию в декабре 2018 года после миграционного скандала. Правительство стало еще более ослаблен во время выборов в мае.

 

Агентство Телевидения Новости

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