Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:28
Просмотров: 56

Премьер Молдовы требует отставки судей Конституционного суда

Премьер Молдовы требует отставки судей Конституционного суда

Премьер-министр Молдовы Майя Санду требует незамедлительной отставки судей Конституционного суда.

Об этом она написала на своей странице в Facebook после того, как КС заявил об аннулировании принятых им 7 и 9 июня решений, спровоцировавших политический кризис в стране, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

«Я призываю судей КС незамедлительно подать в отставку, если у них осталось хоть немного чести и уважения к Конституции Республики Молдова и гражданам этой страны», - написала Санду.

Она подчеркнула, что «Конституционный суд обязан принимать решения в соответствии с положениями Конституции, а не на основе решений политических деятелей».

Несколькими часами ранее Конституционный суд отменил принятые ранее решения об истечении срока формирования правительства, роспуске парламента и отстранении президента Додона от должности.

Как сообщал Укринформ, накануне правительство Молдовы под руководством Павла Филиппа ушло в отставку, а сегодня свое первое заседание провело новое правительство во главе с Майей Санду.

8 июня в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока «ACUM». На заседании спикером была избрана председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду. Однако КС все эти решения парламента назвал неконституционными, обязав президента распустить парламент.

Источник: ukrinform.ru

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Молдова

Читайте ещё:

Украина померещилась: Путин пообещал защитить друга Додона от «узурпаторов»
14.06.2019 09:16    238
В Молдове подрались новый глава МВД и глава полиции
13.06.2019 10:28    313
Політична криза в Молдові: відсторонення Додона та розпуск парламенту – що відбувається в країні
10.06.2019 07:11    202
Одному из экс-руководителей Приднестровья дали 13 лет за контрабанду
28.04.2019 09:44    159
Конституційний суд Молдови затвердив результати виборів
11.03.2019 10:02    219
Кремль проиграл на выборах в Молдове
26.02.2019 06:53    443
Молдова обвинила РФ во вмешательстве в выборы
25.02.2019 07:04    223
В Молдове лишили аккредитации члена миссии ОБСЕ от РФ
24.02.2019 08:50    231
Єдність позицій України та Молдови завадить планам Кремля впливати на виборчі процеси двох країн у 2019 році – Президент Петро Порошенко
29.12.2018 11:02    266
Президента Молдови Додона п'ятий раз тимчасово відсторонили від посади
11.12.2018 10:08    259
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 