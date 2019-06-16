Премьер Молдовы требует отставки судей Конституционного суда

Премьер-министр Молдовы Майя Санду требует незамедлительной отставки судей Конституционного суда.

Об этом она написала на своей странице в Facebook после того, как КС заявил об аннулировании принятых им 7 и 9 июня решений, спровоцировавших политический кризис в стране, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

«Я призываю судей КС незамедлительно подать в отставку, если у них осталось хоть немного чести и уважения к Конституции Республики Молдова и гражданам этой страны», - написала Санду.

Она подчеркнула, что «Конституционный суд обязан принимать решения в соответствии с положениями Конституции, а не на основе решений политических деятелей».

Несколькими часами ранее Конституционный суд отменил принятые ранее решения об истечении срока формирования правительства, роспуске парламента и отстранении президента Додона от должности.

Как сообщал Укринформ, накануне правительство Молдовы под руководством Павла Филиппа ушло в отставку, а сегодня свое первое заседание провело новое правительство во главе с Майей Санду.

8 июня в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока «ACUM». На заседании спикером была избрана председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду. Однако КС все эти решения парламента назвал неконституционными, обязав президента распустить парламент.

Источник: ukrinform.ru

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