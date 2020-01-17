Прем'єр-міністр Гончарук подав у відставку

У п'ятницю, 17 січня, глава уряду України Олексій Гончарук подав у відставку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук подав президенту заяву про відставку. Про це прем'єр особисто написав у Facebook.

"Я прийшов на посаду – виконувати програму Президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до Президента, я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент", – заявив Гончарук.

Офіс Президента:

Президент України отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо.

Источник: 5.ua

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