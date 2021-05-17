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Прем’єр-міністр та посли країн Групи семи обговорили реалізацію корпоративної реформи

Прем’єр-міністр та посли країн Групи семи обговорили реалізацію корпоративної реформи

Уряд незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління та інших ключових для України реформ. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн Групи семи та Представництва ЄС в Україні, що відбулася 14 травня.

Глава Уряду зауважив, що Україна з допомогою міжнародних партнерів має гарну можливість реалізувати реформу корпоративного управління за найвищими стандартами.

«Разом із країнами Групи семи й міжнародними фінансовими партнерами ми маємо шанс розпочати нову сторінку у впровадженні реформи корпоративного управління на головних стратегічних компаніях України», — відзначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, одним із перших кроків для перезапуску реформи корпоративного управління має стати відновлення роботи номінаційного комітету.

«Було б добре бачити комітет, який би став не тільки інструментом відбору якісних кандидатів для наглядових рад, але й майданчиком для обговорення проблемних питань, які у нас виникають у багатьох компаніях», — сказав Глава Уряду.

Під час зустрічі Денис Шмигаль запропонував Голові Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу долучити до роботи номінаційного комітету представників Європейського Союзу.

Також Прем’єр-міністр зазначив, що в четвер, 13 травня, відбулася зустріч представників Уряду й Офісу Президента з членами Наглядової ради НАК «Нафтогаз України». За словами Дениса Шмигаля, держава готова підписати контракти з членами Наглядової ради на той самий термін, що й із генеральним директором.

«Членам Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік. За цей час ми проведемо прозорий і публічний відбір кандидатів до нової Наглядової ради, а вже після цього конкурс на нового СЕО компанії. Уряд готовий зробити кроки на зустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії в цей перехідний період», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Також Денис Шмигаль відзначив, що на зустрічі з членами Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» вони обговорили можливість приєднання до Ради представника Сполучених Штатів. Він додав, що Уряд сподіватиметься на позитивне рішення Наглядової ради.

Источник: kmu.gov.ua

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