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Прем’єр-міністр: Всі теплокомуненерго укладатимуть контракти із газопостачальними компаніями самостійно

Прем’єр-міністр: Всі теплокомуненерго укладатимуть контракти із газопостачальними компаніями самостійно

Уряд більше не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго та не зобов’язуватиме НАК «Нафтогаз України» продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 19 травня.

«Це ще один надзвичайно важливий крок до створення повноцінного ринку газу. Це крок, який нарешті дасть змогу місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло та гарячу воду», — підкреслив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр відзначив, що згідно з роз’ясненнями НКРЕКП, зміна постачальника можлива навіть за умови наявності заборгованості за газ.

«Неефективність менеджерів комунальних підприємств більше не буде покриватися фіксованою ціною на газ. Тепер всі теплокомуненерго, більшість з яких належать місцевій владі, будуть укладати контракти із газопостачальними компаніями самостійно», — наголосив Денис Шмигаль.

Глава Уряду дав доручення Міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову й Міністру енергетики Герману Галущенку протягом трьох тижнів виконати всі положення меморандуму між Урядом, головами міст України, НКРЕКП і НАК «Нафтогаз України», що був укладений 9 лютого 2021 року.

Так, міністерства мають подати пропозиції щодо законопроекту про погашення заборгованості за різницю в тарифах перед теплокомуненерго.

Источник: kmu.gov.ua

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