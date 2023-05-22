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Пресконференція президента США Джо Байдена за підсумками саміту G7 у Хіросімі

Пресконференція президента США Джо Байдена за підсумками саміту G7 у Хіросімі

● США та союзники вірять в успіх українського контрнаступу

● росіяни втратили в Бахмуті більше 100 тисяч, і такі втрати компенсувати дуже важко

● на даному етапі F-16 не матимуть вирішального значення для українського контрнаступу. Натомість надані партнерами системи ППО, танки та далекобійна артилерія відіграють зараз ключову роль для звільнення окупованих територій

● справедливий мир в Україні означає повагу до її суверенітету й територіальної цілісності

● буде розпочато навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16

● у разі спроби Китаю силою встановити контроль над Тайванем чи будь-якою іншою територією, "може бути збройний конфлікт між Китаєм і Сполученими Штатами й "четвіркою" QUAD (Австралія, Індія, США і Японія – ред.)" - повідомляє Укрінформ.

Джерело: https://t.me/vekha/65603

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