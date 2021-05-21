Превышение скорости - основная причина ДТП. Повлияло ли увеличение штрафов на нарушителей ПДР?

На Харьковщине заканчивается неделя безопасности дорожного движения. В этом году она посвящена теме превышения скорости - одной из причин дорожно-транспортного травматизма. Чтобы привлечь внимание общества к проблеме травматизма и смертности на дорогах, полицейские проводят комплекс превентивных мер. Основная причина ДТП на Харьковщине - превышение скорости движения, отмечают в патрульной полиции. Поэтому сейчас полицейские усиленно измеряют скоростной режим. Радары "ТруКам" работают на пяти магистралях. Последний - появился на проспекте Льва Ландау в марте этого года. В целом, по словам Алены Стрижак, всего в регионе насчитывается 40 аварийно-опасных участков. 28 - по городу, 12 - по области.

Алена Стрижак, начальник УПП в Харьк.обл.

По кожній ділянці іде постійна безперервна робота. На деяких з’явилися світлофорні об’єкти, на деяких змінена організація дорожнього руху конкретно на ділянці. На багатьох встановлено вимірювання швидкості режиму

Есть и изменения по уровню аварийности на дорогах Харьковщины. Так, с начала года полицейские фиксируют некоторое снижение количества аварий с пострадавшими и погибшими. В патрульной полиции связывают это с существенным ростом суммы штрафов на нарушение ПДД. В частности, после введения новых санкций, тех кто игнорирует ремень безопасности, стало значительно меньше.

Алена Стрижак, начальник УПП в Харьк.обл.

Міра стягнення санкція, яка передбачає те чи інше порушення, вона підвищилась в багатьох напрямках, але те що ми бачимо першочергово - в 4 рази зменшилась кількість правопорушень з приводу непристібнутого паска безпеки. По-швидкісному режиму, це підвищення перевищення на 50 км і більше відповідно фіксуємо менше таких порушень, станом на зараз

Впрочем, общее количество ДТП по сравнению с прошлым годом возросло. Полицейские отмечают, что это произошло и за счет так называемых "бамперные" ДТП и ДТП на парковках супермаркета. А вот представители общественности говорят, уровень аварийности на дорогах города и области настораживает.

Виктор Козориз, вице-президент товарищества участников движения

Крім поліцейської статистики є ще статистика медична, статистика, яку веде ВОЗ і вона нажаль говорить про те, що реальний стан на наших дорогах він залишається критичним. Як і раніше, багато людей гине і рівень аварійності на наших дорогах він в кілька разів вище, ніж у цивілізованих європейських країнах

С наступлением весенне-летнего сезона полицейские обращают внимание и на владельцев электросамокатов, моноколёс и гироскутеров. Ведь некоторые их владельцы забывают, что эти виды транспорта предназначены для парковых зон.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

Вони не мають засобів для різкої зупинки, на тому моноколесі не можна переїжджати проїзджу частину на пішохідних переходах, оскільки швидкість руху на ньому значно вища, ніж рухається пішохід

В полиции отмечают, владельцы таких видов транспорта категорически не могут пользоваться ними по дороге и тротуарами.

Агентство Телевидения Новости