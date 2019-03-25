Президент доручив закупити у США Javelin та прискорити процес поставки на озброєння ударних БПЛА Bayraktar TB2

Президент доручив закупити у США протитанкові комплекси третього покоління FGM-148 Javelin та якнайшвидше завершити весь цикл постановки на озброєння ударного безпілотного літального апарату Bayraktar TB2.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Доручення начальнику Генерального штабу та міністру оборони України було озвучене під час урочистої церемонії передачі військової техніки Збройним силам України, що відбулася сьогодні на полігоні у Старокостянтинові.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки на Хмельниччину взяв участь у випробуванні ударного безпілотного літального апарату Bayraktar турецького виробництва.

«За своїми характеристиками цей безпілотник є одним із найкращих. Bayraktar побив світовий рекорд у класі тактичних середньовисотних безпілотних літальних апаратів за тривалістю польоту, протримавшись у небі понад добу на висоті вісім кілометрів. Він може нести ракетне озброєння, успішно знищуючи укріплення противника, у тому числі – вражати морські цілі», – наголосив Глава держави.

Президент зазначив, що сьогодні під час успішних випробувань БПЛА вразив ціль з точністю попадання менше одного метра відхилення.

«Доручаю начальнику Генерального штабу, міністру оборони здійснити всі необхідні заходи, прискорити проведення навчання, в тому числі і в Туреччині, українських воїнів. Якнайшвидше завершити весь цикл постановки на озброєння і доповісти мені, коли безпілотні ударні літальні апарати будуть передані в частини безпосередньо на лінію зіткнення», – сказав Президент.

«Так само треба буде зробити і щодо протитанкових комплексів «Джевелін». Доручаю, пане міністре, прискорити переговори про нові закупівлі в наших американських партнерів», – додав він.

«Вірю, що турецькі бойові дрони, американські «Джавеліни», інші позиції, які постачають нам наші партнери, вітчизняні вироби оборонно-промислового комплексу значно підвищать ціну брутальної агресії Кремля проти України», – наголосив Глава держави.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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