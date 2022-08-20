Президент Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с путиным 19 августа

Президент Макрон еще раз подчеркнул свою обеспокоенность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и выразил поддержку скорейшему направлению на площадку миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, одобренных Украиной и ООН. Президент России выразил свое согласие на развертывание этой миссии и на условия, которые обсуждались.

Два президента снова обсудят эту тему в ближайшие несколько дней - после обсуждений между техническими группами и перед развертыванием миссии.

#ЗАЭС #Россия #Франция #дипломатия #МАГАТЭ

(https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2022/08/19/telephone-conversation-with-the-president-of-the-russian-federation-mr-vladimir-putin)

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1351

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