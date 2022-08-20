Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 127

Президент Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с путиным 19 августа

Президент Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с путиным 19 августа

Президент Макрон еще раз подчеркнул свою обеспокоенность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и выразил поддержку скорейшему направлению на площадку миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, одобренных Украиной и ООН. Президент России выразил свое согласие на развертывание этой миссии и на условия, которые обсуждались.

Два президента снова обсудят эту тему в ближайшие несколько дней - после обсуждений между техническими группами и перед развертыванием миссии.

#ЗАЭС #Россия #Франция #дипломатия #МАГАТЭ

(https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2022/08/19/telephone-conversation-with-the-president-of-the-russian-federation-mr-vladimir-putin)

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1351

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Невдала спроба запуску російських танкістів в космос - Генштаб
Сегодня 10:08    134
24.08 – дві дати в одній. Саме час проаналізувати дещо
Сегодня 09:55    132
Відоме курортне селище в Харківській області заміноване росіянами
Сегодня 09:31    190
На Харьковщине враг очень сильно активизировался, — «Карпатская Сечь»
Сегодня 09:20    178
Кабмін пропонує змінити перелік осіб, яких будуть "бронювати" від мобілізації
Сегодня 09:09    139
Подтвердилось сообщение о взрыве в Севастополе около штаба оккупационного Черноморского флота
Сегодня 08:59    155
20 серпня 1925 року засновано Канівський музей-заповідник «Могила Тараса Шевченка»
Сегодня 08:58    101
На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове «судилище» над полоненими захисниками «Азовсталі» - ГУР
Сегодня 08:36    114
Чи зможе Україна отримати репарації від рф, і до чого тут визнання країною-спонсором тероризму
Сегодня 08:25    139
Кто больше всего помогает Украине
Сегодня 08:15    151
 