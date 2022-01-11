Президент Естонії підтвердив надання летальної зброї Україні

Президент Естонії Алар Каріс підтвердив наміри поставити в Україну протитанкові ракети Javelin, які Естонія отримала від США.

Президент Естонії заявив у інтерв’ю агентству BNS, що ультиматум Росії щодо гарантій безпеки не може бути основою для переговорів із колективним Заходом.

Естонський президент Алар Каріс також заявив, що підтримує надання військової допомоги Україні, зокрема протитанкових комплексів Javelin.

«Українці самі сказали, чого потребують для зміцнення своєї безпеки, – сказав Каріс. – Наша допомога заснована на цьому конкретно калькульованому рішенні та на проханні, яке нам надійшло. Американці також готуються передати українцям протитанкові ракети Javelin»,- сказав президент.

Каріс додав, що у разі загострення протистояння НАТО та Росії Естонія зможе розраховувати на додаткову військову підтримку альянсу. Остання включає “поглиблення постійної присутності, навчань та іншої діяльності НАТО”.

«НАТО також підвищив би готовність своїх сил щодо швидкого перекидання їх сюди. І якщо ситуація погіршиться, будуть застосовуватися плани оборони союзників. Звичайно, неможливо говорити про все публічно, але можу сказати, що враховуються різні ситуації, і для реагування на них план є завжди», – заявив глава держави.

Допомога від Естонії

Раніше Естонія повідомляла про готовність підтримати Україну озброєнням та майном для військових. Так, раніше ми писали, що балтійська країна передасть для потреб українського війська польовий шпиталь.

Крім того, державою заявлена підготовка партії зброї для України, яка мала складатися з протитанкових ракет до комплексу Javelin та 122-мм гаубиць Д-30. І якщо інформацію про американські протитанкові ракети президент Естонії підтвердив, то про передачу гармат Д-30 поки не згадано. Ймовірно це пов’язано з тим, що Естонія має підтвердити операцію з попередніми власниками гармат, якими виступають Фінляндія та Німеччина.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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