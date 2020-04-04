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Президент Филиппин разрешил отстреливать нарушителей карантина

Президент Филиппин разрешил отстреливать нарушителей карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил военным и полицейским стрелять по нарушителям карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса, особенно при угрозе возникновения беспорядков и при вмешательство в работу людей, которые раздают еду, пишет «Интерфакс».

Заявлению Дутерте предшествовала акция протеста бедных кварталов, которые 1 апреля вышли на улицы, требуя еды. Протестующих разогнали полицейские. Местные чиновники утверждают, что акция началась, после того как в кварталах распространили слухи о раздаче продуктов и денег.

— Мои приказы полиции, военным и местным чиновникам: если начинаются волнения, если они будут отбиваться и если возникнет угроза вашим жизням, можете их застрелить, — заявил Дутерте в телеобращении к жителям Филиппин.

Шеф полиции генерал Арчи Гамбоа заявил, что полиция не будет стрелять на поражение по людям, а заявление президента он назвал преувеличенным.

Ко 2 апреля на Филиппинах зарегистрировали 2 633 случая заражения коронавирусом и 107 смертей от него. Жителям Лусона нельзя выходить из домов без уважительных причин. На некоторых улицах власти поставили открытые гробы, чтобы мотивировать людей оставаться дома.

2 апреля в Москве ввели штрафы за нарушение самоизоляции. Глава Чечни ранее говорил, что следует убивать нарушителей карантина.

Источник: interfax.ru

Новости портала «Весь Харьков»

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