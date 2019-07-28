Президент Франции встретится с Владимиром Путиным 19 августа

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в субботу, что 19 августа, накануне саммита "Большой семерки", примет на юге страны президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Макрон сказал, что встреча с Путиным состоится в его летней резиденции, средневековой крепости Брегансон на французском средиземноморском побережье.

Он отметил, что форт был выбран потому, что он позволяет "работать в изоляции ... и принимать иностранных лидеров, что я сделаю с Владимиром Путиным через несколько недель".

В Кремле заявили российскому агентству "Интерфакс", что "визит Путина во Францию ​​в указанные сроки прорабатывается".

Отметим, после переговоров Макрона и Путина Франция 24-26 августа примет саммит лидеров "Большой семерки". Франция в этом году председательствует в G7, к которой также относятся Великобритания, Канада, Германия, Италия, Япония и США. Россию в 2014 году исключили из G8 после того, как она аннексировала украинский Крым.

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