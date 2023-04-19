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Президент Германии благодарит Польшу и Израиль за "чудо примирения"

Президент Германии благодарит Польшу и Израиль за чудо примирения

"Чудо, что евреи и поляки вообще протянули нам, немцам, руку после преступлений, совершенных нашими предками" - заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер накануне своей поездки в Варшаву.

Он станет первым главой германского государства, который выступит у мемориала в Варшавском гетто. Штайнмайер примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию восстания в районе Варшавы, в который нацисты сослали около 450 тысяч человек, а затем решили депортировать часть из них в лагеря. В своей речи накануне визита в Польшу президент Германии также указал, что "дар примирения" между странами после этих событий "почти так же непостижим, как и сами злодеяния (https://p.dw.com/p/4QG8j?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe)".

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26556

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