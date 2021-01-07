Президент Казахстана предупредил народ – будьте готовы к войне с Россией

У России начали портиться отношения с одним из последних союзников. В Казахстане крайне настороженно и гневно восприняли милитаристскую риторику, которую все чаще озвучивают в Москве.

Даже президент Казахстана Токаев не выдержал и после угроз из России отобрать северные район сраны, призвал казахов быть готовым к войне.

Токаев дал понять Москве, что агрессия будет встречена жестко. Отношения между Россией и Казахстаном испортились, когда ряд депутатов путинской госдумы предъявил территориальные претензии Казахстану.

Риторика их была схожа с той, что велась в отношении Украины накануне захвата Крыма и Донбасса. Сначала на слова думских депутатов жестко отреагировала казахстанская общественность. Не стал молчать и формальный президент Казахстана (реальная власть там по-прежнему в руках Назарбаева). Он опубликовал большую статью «Независимость дороже всего», в которой послал несколько важных сигналов Москве.

Токаев, в частности, разоблачил утверждения русских о том, что часть земель Казахстана - это якобы подарок СССР. Он подчеркнул, что история его страны началась не в 1991 году, как думают в Москве, а намного ранее.

Упомянул он и о преступлениях Советского Союза против казахского народа. Но самым важным в статье был призыв к народу Казахстана «быть готовым любой ценой защищать независимость и территориальную целостность своей страны».

Москве дали понять, что их возможная агрессия встретит ожесточенное сопротивление. Ранее Казахстан ответил России на территориальные претензии, вспомнив про агрессии Москвы против Украины.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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