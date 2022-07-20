Президент Латвії схвалив позбавлення громадянства за підтримку воєнної агресії росіян в Україні.

Егілс Левітс у своєму інтерв'ю назвав осіб, які підтримують агресію російської армії в Україні, "поза демократичним спектром". За словами президента, нейтральна позиція у цій ситуації неможлива. Такі люди, за його словами, - претенденти на внесення до списків осіб, яких можуть позбавити латвійське громадянство.

Ого. Одне питання: чому таку ініціативу не розглядає українське керівництво? Ще не на часі? (сарказм)

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15745

Новости портала «Весь Харьков»