Президент Литви: зерно з України не може йти через Білорусь

Зерно з України не може транспортуватися до Балтійських портів через Білорусь.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Давайте спочатку подивимося з позиції України. Хочуть сказати, що потрібно упорядкувати всю інфраструктуру, потрібно упорядкувати рух, щоб добрива рухалися з території України через Білорусь до країн Балтії – чи не станеться так, що за цією налагодженою інфраструктурою на якомусь на етапі війни рухатиметься військова техніка у зворотному напрямку? Їм слід дуже обережно оцінювати таку перспективу", — сказав Науседа.

За словами президента, Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що підтримує російську військову агресію, а отже, про перевезення вантажів через цю країну не може бути й мови.

"На мій погляд, останнім часом ситуація тільки погіршилася, і Лукашенко показав, що він в одному човні з Владіміром Путіним у цій мерзенній агресії. Моя думка та оцінка не змінюються - треба шукати інші альтернативи", - сказав Науседа.

Він додав, що не бачить можливості поновлення транзиту білоруських добрив через Литву – таку умову для перевезення українського зерна через Білорусь висуває Лукашенко.

"Європейський Союз ввів дуже чіткі санкції щодо добрив, Литва повторила ці санкції, і що — давайте заплющимо очі і скажемо, що Лукашенко раптом став набагато прийнятнішим лідером або зробив щось добре, тому ми маємо скасувати ці санкції?", — сказав Науседа.

В даний час зерно та інша продукція з України доставляється до Клайпеди через Польщу.

Минулої п'ятниці Лукашенко та генсек ООН Антоніу Гутерріш обговорили транзит українського зерна до балтійських портів, але Мінськ наполягає на білоруському експорті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може розглядати варіант експорту врожаю залізницею через територію Білорусі до портів на Балтійському морі.

Источник: pravda.com.ua

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