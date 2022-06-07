Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:35
Просмотров: 86

Президент Литви: зерно з України не може йти через Білорусь

Зерно з України не може транспортуватися до Балтійських портів через Білорусь.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Давайте спочатку подивимося з позиції України. Хочуть сказати, що потрібно упорядкувати всю інфраструктуру, потрібно упорядкувати рух, щоб добрива рухалися з території України через Білорусь до країн Балтії – чи не станеться так, що за цією налагодженою інфраструктурою на якомусь на етапі війни рухатиметься військова техніка у зворотному напрямку? Їм слід дуже обережно оцінювати таку перспективу", — сказав Науседа.

За словами президента, Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що підтримує російську військову агресію, а отже, про перевезення вантажів через цю країну не може бути й мови.

"На мій погляд, останнім часом ситуація тільки погіршилася, і Лукашенко показав, що він в одному човні з Владіміром Путіним у цій мерзенній агресії. Моя думка та оцінка не змінюються - треба шукати інші альтернативи", - сказав Науседа.

Він додав, що не бачить можливості поновлення транзиту білоруських добрив через Литву – таку умову для перевезення українського зерна через Білорусь висуває Лукашенко.

"Європейський Союз ввів дуже чіткі санкції щодо добрив, Литва повторила ці санкції, і що — давайте заплющимо очі і скажемо, що Лукашенко раптом став набагато прийнятнішим лідером або зробив щось добре, тому ми маємо скасувати ці санкції?", — сказав Науседа.

В даний час зерно та інша продукція з України доставляється до Клайпеди через Польщу.

Минулої п'ятниці Лукашенко та генсек ООН Антоніу Гутерріш обговорили транзит українського зерна до балтійських портів, але Мінськ наполягає на білоруському експорті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може розглядати варіант експорту врожаю залізницею через територію Білорусі до портів на Балтійському морі.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 7 червня 2022 року
Сегодня 09:59    54
МАГАТЕ працює над організацією міжнародної місії на захоплену росіянами Запорізьку АЕС
Сегодня 09:23    74
Чтобы перекрыть поставки оружия Украине, рф может устроить теракт в Европе
Сегодня 09:12    101
Якою саме вогнепальною зброєю хочуть володіти українці та скільки одиниць зброї мати (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 09:00    107
Накануне вторжения рф в Украину Джо Байден рассекретил разведданные: политики ему не поверили
Сегодня 08:29    140
Пентагон повідомив, коли відбудеться засідання "Контактної групи з питань оборони України"
Сегодня 08:19    108
Змінено центри видачі гуманітарної допомоги в Харкові
Сегодня 08:16    138
10 хороших новин 6 червня
Сегодня 08:10    154
Гаубиця FH70 вже на фронті завдяки Естонії та Італії (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:00    142
УЗ призначила евакуаційний потяг на 7 червня
Сегодня 07:56    123
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 