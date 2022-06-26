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Президент Литвы против компромисса с Россией в вопросе о транзите товаров в Калининградскую область

Президент Литвы против компромисса с Россией в вопросе о транзите товаров в Калининградскую область

В частности, он заявил что, только совместными с Еврокомиссией усилиями можно добиться того, что санкции в отношении страны-агрессора были болезненными. Науседа добавил, что обсудил вопрос транзита через Литву с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и по итогам заявил, что Литва не пойдет на уступки России.

Респект! Человек, в отличие от ряда европейских чиновников, хорошо усвоил, что любые уступки россии воспринимаются ею не как путь для диалога, а как слабость оппонента, после чего москва начинает наглеть ещё больше.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15138

Новости портала «Весь Харьков»

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