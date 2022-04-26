Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:00
Просмотров: 143

Президент Молдовы Майя Санду сделала ряд заявлений по ситуации в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду сделала ряд заявлений по ситуации в Приднестровье

▪️Молдова не планирует блокады Приднестровья, а выступает за мирный диалог и дипломатические решения;

▪️взрывы в непризнанном Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона;

▪️Молдова повышает уровень готовности и усиливает безопасность государственных учреждений;

▪️переговоров с Путиным не планируется.

Одновременно с этим, в непризнанном Приднестровье начали сооружать блокпосты.

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 26.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:50    126
Росія готує ракетний удар по «ПМР» з жертвами серед мирного населення - ГУР
Сегодня 18:45    152
Международный банк Wells Fargo сообщил реальный курс доллара в Росси: настоящий курс доллара составляет 180 рублей
Сегодня 18:24    114
Із початку повномасштабної війни рф в Україні окупанти вбили вже 217 дітей, майже 400 зазнали поранень
Сегодня 12:04    136
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 26.04
Сегодня 11:00    169
Затримано двох коригувальників вогню по бронетанковим підприємствам Укроборонпрому
Сегодня 10:08    235
ГУР: вибухи в Придністров’ї є «спланованою провокацією» російських спецслужб
Сегодня 09:22    194
Непотрібна нафта та розплата Росії: підсумки на економічному фронті 25 квітня
Сегодня 09:11    199
Если не остановить рф, через 5-10 лет она будет еще большей угрозой для НАТО: заявление командующего ВС Литвы
Сегодня 08:31    168
В оккупированном Волчанке войска РФ утроили концлагерь
Сегодня 08:22    201
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 