Сегодня 19:00
Просмотров: 143
Президент Молдовы Майя Санду сделала ряд заявлений по ситуации в Приднестровье
▪️Молдова не планирует блокады Приднестровья, а выступает за мирный диалог и дипломатические решения;
▪️взрывы в непризнанном Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона;
▪️Молдова повышает уровень готовности и усиливает безопасность государственных учреждений;
▪️переговоров с Путиным не планируется.
Одновременно с этим, в непризнанном Приднестровье начали сооружать блокпосты.
Источник: