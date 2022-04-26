Президент Молдовы Майя Санду сделала ряд заявлений по ситуации в Приднестровье

▪️Молдова не планирует блокады Приднестровья, а выступает за мирный диалог и дипломатические решения;

▪️взрывы в непризнанном Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона;

▪️Молдова повышает уровень готовности и усиливает безопасность государственных учреждений;

▪️переговоров с Путиным не планируется.

Одновременно с этим, в непризнанном Приднестровье начали сооружать блокпосты.

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Новости портала «Весь Харьков»