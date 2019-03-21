Президент на Хмельниччині передав ЗСУ понад 420 одиниць озброєння та військової техніки

Президент Петро Порошенко у Старокостянтинові на Хмельниччині передав українським військовим понад 420 одиниць озброєння та військової техніки, в тому числі, вперше безпілотні комплекси оперативно-тактичного рівня Bayraktar TB2, повідомляє прес-служба Глави держави

Президент нагадав, що на початок проведення антитерористичної операції Збройні Сили України в основному були укомплектовані озброєнням та військовою технікою радянського зразка, які за своїм станом були технічно та морально застарілі. "Незважаючи на існуючі на той час розробки, через не фінансування, розкрадання, через передачу ділками-комерсантами військових об’єктів, боєздатність армії була послаблена, а нова техніка не закуповувалась. У минулі роки бюджет оборонного відомства називали "бюджетом проїдання", тому що виділеного ресурсу ледве вистачало на виплату грошового забезпечення нашим військовослужбовцям", – зауважив Глава держави.

За його словами, на початку президентської каденції він як Верховний Головнокомандувач починав з того, що шукав для армії не лише шоломи та бронежилети, яких взагалі не було на озброєні армії, але і штани, шкарпетки, білизну і теплий одяг.

"Тепер ситуація кардинально інша. Тепер наш пріоритет – ракетна програма, створення високоточних ракет збільшеного радіусу дії. Вже говорив днями, що руйнація Росією Договору про ракети середньої та меншої дальності знімає і для нас низку обмежень. Тепер ми зможемо випускати такі ракети, що різко підвищать ту ціну, яку заплатить агресор за свою авантюру у випадку подальшої ескалації агресії. Тепер територія агресора теж стане вразливою", – наголосив Петро Порошенко.

"В період з 2014 року до військ поставлено понад 23 тис. зразків озброєння та військової техніки", – повідомив Президент. Серед них: модернізовані літаки та вертольоти, малі броньовані артилерійські катери, бронетанкове озброєння та техніка, артилерійські системи, протитанкове озброєння, броньовані автомобілі, радіолокаційні станції, захищені засоби зв’язку, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні авіаційні комплекси, засоби боротьби із безпілотними авіаційними комплексами, тепловізійні та нічні прилади, снайперські та антиснайперські системи тощо.

"Зараз пріоритетними напрямками забезпечення Збройних Сил України є завершення розробки нових та модернізованих зразків озброєння та їх серійне виробництво, зокрема ракетних комплексів "Вільха-М" та "Нептун"; 155-ти міліметрових артсистем "Богдана", розробленої повністю за стандартами НАТО; реактивної системи залпового вогню "Верба-1"; безпілотного розвідувально-ударного комплексу "Сокіл", – повідомив Президент.

Глава держави підкреслив, що системні заходи реформування ЗСУ, сектору безпеки, поступове наближення Сил оборони до стандартів армій країн НАТО, планове надходження нових і модернізованих зразків озброєння та військової техніки значно розширили бойові спроможності Збройних Сил України.

"Сьогодні в Україні є армія, яка здатна захистити нашу державу, яка є гарантом і основою суверенітету територіальної цілісності і незалежності нашої держави", – наголосив Президент.

Президент передав до ЗСУ винищувач МіГ-29МУ1, багатоцільові вертольоти Мі-8МТ, літак Ан-26Ш, танки Т-64БВ, броньовані розвідувально-дозорні машини БРДМ-2Л1, бронетранспортери БТР-3ДА, радіолокаційні станції, зенітно-ракетні комплекси "Оса", самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика" та ремонтні майстерні для бронетехніки.

Також було вперше передано Bayraktar TB2 – ударний безпілотник оперативно-тактичного рівня, здатний знаходитися у повітрі 24 години, з радіусом дії у 150 км, який має на озброєнні сучасні високоточні ракети для знищення бронетехніки, інженерних та фортифікаційних споруд, а також морських цілей.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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