Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:10
Просмотров: 156

Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации

Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна новым главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом стало известно во время рабочего визита президента в Борисполь.

Бно-Айриян родился в столице Азербайджана Баку. Школу окончил во Львове, а затем учился в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности "Международные экономические отношения".

В течение 2010-2013 годов Бно-Айриян был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко. Также он был советником премьер-министра Николая Азарова.

В 2015-2016 годах Бно-Айриян возглавлял Департамент стратегического планирования и европейской интеграции в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Он был директором по коммуникациям и международного сотрудничества предприятия, а впоследствии занял должность заместителя директора "НЭК "Укрэнерго"

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 