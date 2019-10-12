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Президент назвал фамилию второго кандидата на должность харьковского губернатора

Президент назвал фамилию второго кандидата на должность харьковского губернатора

Народный депутат - харьковчанка Ирина Венедиктова также претендует на должность председателя облгосадминистрации. Об этом 11 октября заявил президент Владимир Зеленский в Одессе, пишет 057.

Отвечая на вопрос о губернаторе Харьковской области, президент отметил, что рассматривает две кандидатуры. Это Алексей Кучер и Ирина Венедиктова.

Справка SQ. Ирина Валентиновна Венедиктова - 1978 года рожденя. Доктор юридических наук, профессор. Заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Специализируется на конституционализме, развитии гражданского общества, на частном и международном праве.

Прошла в парламент по списку партии "Слуга народа" (№3 в списке).

Источник: sq.com.ua

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