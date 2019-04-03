Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:55
Просмотров: 49

Президент підписав Указ про призначення стипендій дітям загиблих журналістів

Президент підписав Указ про призначення стипендій дітям загиблих журналістів

Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків».

Стипендія призначена Юстині Гурняк, 2012 року народження, чий батько фотокореспондент Віктор Гурняк загинув 19 жовтня 2014 року від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Слов’яносербського району Луганської області.

Також стипендія призначена Олені Черніковій, 2014 року народження, доньці журналіста Олександра Чернікова, який загинув 22 січня 2015 року у бою поблизу Авдіївки. Олександр працював відеооператором на дніпровському «9 каналі» та у інших дніпровських ЗМІ.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новый арест на активы группы Коломойского: известно, каких компаний это коснется
Сегодня 09:56    188
"Потрібно міняти Гімн, щоб Україна розквітла!" - на сайті президента більше сотні таких петицій
Сегодня 09:50    124
"Нафтогаз" получит 1 млрд долларов инвестиций из Китая
Сегодня 09:14    79
Поліція розпочинає розрахунок сил і засобів для роботи під час другого туру президентських виборів – Сергій Князєв
Сегодня 08:55    60
Дональд Туск привітав Петра Порошенка з виходом до другого туру президентських виборів
Сегодня 08:37    76
Європейські колеги підтримують реформування української митниці
Сегодня 07:04    76
Ryanair буде літати з Києва в третє іспанське місто
Сегодня 06:54    102
"Укроборонпром" активізує роботу з оновлення стандартів у сфері ОПК
02.04.2019 10:08    96
До порту Одеси увійшли військові кораблі НАТО
02.04.2019 09:42    141
С начала года НБУ пополнил резервы на $625 миллионов
02.04.2019 09:21    86
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 