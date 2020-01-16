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Президент підписав указ про призов в армію з 18 років

Президент підписав указ про призов в армію з 18 років

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас та призов на строкову військову службу у 2020 році.

Відповідний указ №13/2020 опублікований на сайті Президента.

Документом, зокрема, встановлено, що звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, та чергові призови на військову службу відбуватися у квітні — червні та жовтні — грудні.

“Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу”, - ідеться в указі.

Президент також доручив Кабінету Міністрів визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2020 році.

Источник: ukrinform.ua

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