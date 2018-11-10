Президент підписав Указ про стипендії дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків».

Цим актом продовжується виплата стипендії Глави держави сину журналіста В’ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності, та доньці військового кореспондента Дмитра Лабуткіна, який загинув у лютому 2015 року в районі міста Дебальцеве під час проведення антитерористичної операції.

Цей Указ було розроблено на виконання попередніх рішень Глави держави щодо збільшення розміру стипендій дітям журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, та щодо запровадження додаткових заходів стосовно їх соціального захисту і підвищення ефективності державної підтримки журналістів та їхніх сімей.

Источник: president.gov.ua

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