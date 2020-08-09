Президент підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

Міністерство соціальної політики постійно співпрацює з народними депутатами України щодо законопроектів стосовно поліпшення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Результатом такої співпраці став підписаний Президентом Закон України „Про внесення змін до статті 8 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” щодо посилення соціального захисту учнів, студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та деяких інших осіб” № 785-ІХ, який Верховна Рада України ухвалила 14 липня 2020 року.

Відповідно до цього закону з 1 січня 2021 року:

— право на соціальну стипендію матимуть студенти (курсанти), які під час навчання та у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли / оголошені померлими, загинули або пропали безвісти);

— підвищиться розмір соціальної стипендії для студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, який становитиме не менше 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а після досягнення такими дітьми 18 років – 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На сьогодні такі студенти отримують соціальну стипендію у розмірі 2 360 грн, після набрання чинності закону розмір соціальної стипендії збільшиться в середньому на 1 150 гривень.

Источник: msp.gov.ua

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