Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:08
Просмотров: 40

Президент підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

Президент підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

Міністерство соціальної політики постійно співпрацює з народними депутатами України щодо законопроектів стосовно поліпшення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Результатом такої співпраці став підписаний Президентом Закон України „Про внесення змін до статті 8 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” щодо посилення соціального захисту учнів, студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та деяких інших осіб” № 785-ІХ, який Верховна Рада України ухвалила 14 липня 2020 року.

Відповідно до цього закону з 1 січня 2021 року:

— право на соціальну стипендію матимуть студенти (курсанти), які під час навчання та у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли / оголошені померлими, загинули або пропали безвісти);

— підвищиться розмір соціальної стипендії для студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, який становитиме не менше 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а після досягнення такими дітьми 18 років – 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На сьогодні такі студенти отримують соціальну стипендію у розмірі 2 360 грн, після набрання чинності закону розмір соціальної стипендії збільшиться в середньому на 1 150 гривень.

Источник: msp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінцифри, Нацбанк і Ощадбанк проведуть брифінг по цифровій фінансовій грамотності
Сегодня 11:22    29
У МОН стартувала розробка проєкту стратегії розвитку вищої освіти на 2021-2031 рр. – долучитись можуть усі охочі
Сегодня 10:41    48
У Мінцифри поділилися планами розвитку оптичного інтернету в Україні
Сегодня 10:03    64
Держпідтримка-2020: аграріям компенсовано близько 716 млн грн за придбану техніку і обладнання
Сегодня 09:50    60
Ініціативи Фонду державного майна задля підвищення його інституційної спроможності
Сегодня 09:25    61
Перезапуск ЄДР жодним чином не позначиться на строках розгляду документів, поданих для державної реєстрації політичних партій
Сегодня 08:02    67
Про ризики, з якими щороку стикається державний бюджет, розповів заступник Міністра фінансів
Сегодня 06:54    94
У цьому році у Львівській області буде відновлено в 10 разів більше доріг, ніж у 2019-му, - Владислав Криклій
08.08.2020 11:08    112
Співпраця Фонду державного майна та Міністерства цифрової трансформації України – запорука успішної діджиталізації процесів
08.08.2020 10:41    99
Жнива-2020: В Україні вже зібрано майже 33 млн тонн зерна
08.08.2020 10:03    113
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 