Президент підписав Закон щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг

Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг».

Закон передбачає імплементацію та реалізацію міжнародних та європейських стандартів щодо захисту прав та законних інтересів осіб з особливими освітніми потребами та приведення вищезазначених законодавчих актів у відповідність з нормами актів міжнародного права та базового Закону України «Про освіту».

Реалізація Закону сприятиме розвитку та соціалізації осіб з особливими освітніми потребами.

Документ передбачає внесення змін до Законів України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту» в частині забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття освіти, отримання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Источник: president.gov.ua

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