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Президент підписав Закон, спрямований на створення додаткового механізму для боротьби з піратством

Президент підписав Закон, спрямований на створення додаткового механізму для боротьби з піратством

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних».

Метою Закону є удосконалення процесу маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Завдяки підвищенню прозорості процесу маркування правовласники зможуть ефективно контролювати процес видачі марок і вчасно протидіяти шахрайству і незаконному використанню цих захисних елементів.

Реалізація Закону сприятиме створенню додаткового механізму для боротьби з піратством і порушенням прав суб'єктів авторського права.

Источник: president.gov.ua

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