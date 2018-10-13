Президент перевірив готовність військ до відсічі можливої російської агресії з морського напрямку на Азові

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко в рамках робочої поїздки до Запорізької та Донецької областей відвідав військовий полігон, де проінспектував хід комплексних тактичних навчань різнорідних військових сил по обороні ділянки морського узбережжя, які покликані перевірити готовність української армії та інших військових формувань до відсічі можливої російської агресії з морського напрямку на Азові.

Після перегляду ходу навчань Петро Порошенко зазначив, що сьогодні військові «відпрацювали на тверду «дванадцять» та подякував командуванню і особовому складу підрозділів, які брали участь у навчаннях.

Президент зазначив: «Наголошую, що це все робиться не для піару, це робиться не для того, щоб когось залякати. Це сьогодні системна робота по побудові боєздатності нашої армії. Здатності, у тому числі, надання відсічі морської агресії».

Президент оглянув перший та другий етап військових навчань, відповідно - «Бій за висадку» та «Маневрена оборона».

У військових навчаннях беруть участь підрозділи морської піхоти, берегової артилерії, армійська авіація, танкові підрозділи Військово-морських Сили України та Сухопутних військ. В навчаннях в тісній координації із ЗСУ діють підрозділи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Всього в навчаннях беруть участь 600 військовослужбовців та 150 одиниць техніки.

Метою навчань є відпрацювання реакції української армії та флоту разом з іншими силовими підрозділами на можливу висадку ворожого десанту на узбережжя Азовського моря.

Верховний Головнокомандувач ЗСУ також провів оперативну нараду в штабі навчань, де заслухав доповідь Начальника Генерального штабу ЗСУ, генерала-армії Віктора Муженка та Голови Державної прикордонної служби генерал-полковника Петра Цигикала щодо виконання завдань, визначених рішенням РНБОУ стосовно протидії загрозам в Чорному та Азовському морях.

Источник: president.gov.ua

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