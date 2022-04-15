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Президент Польши подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам
Ключевые изменения касаются:
▪️временного допуска к медицинской профессии и упорядочению регистрации в системе налоговых номеров PESEL.
▪️упрощение получения налогового номера несовершеннолетними и лицами с инвалидностью.
▪️Закон даст возможность гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком.
Источник: https://t.me/truexanewsua/41311
Темы: польша