Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:25
Просмотров: 41

Президент привітав Патріарха Філарета з 23-річчям інтронізації

Президент привітав Патріарха Філарета з 23-річчям інтронізації

Президент Петро Порошенко зустрівся з архієреями Української Православної Церкви Київського Патріархату і привітав Патріарха УПЦ КП Філарета з 23-ю річницею його інтронізації.

Зустріч відбулася в резиденції Патріархії Української Православної церкви Київського Патріархату в Києві.

Глава держави подякував Патріарху Філарету за багаторічну службу і його зусилля щодо створення Єдиної Помісної Православної Церкви України.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Президент України прийняв делегацію державних секретарів ФРН
20.10.2018 09:51    87
Росія не піде у наступ на Донбасі, бо не хоче зростання популярності Порошенка перед виборами - спецпредставник США Волкер
20.10.2018 06:44    175
В РПЦ пригрозили разрывом отношений Иерусалимскому патриархату
18.10.2018 06:27    237
Российские монахи отказались покидать монастырь на Афоне
17.10.2018 08:47    650
Реакція російської духовної і світської влади свідчить, що Україна на правильному шляху – Президент про рішення Синоду РПЦ
17.10.2018 06:43    168
Президент: Хіба можуть храми, де лунають молитви за патріарха, що молиться за російське військо називатися українськими?
16.10.2018 06:56    150
Глава держави: Не дозволимо Кремлю розпалити релігійну війну всередині України
15.10.2018 08:51    141
В Киеве открыли Зал Памяти защитников Украины
15.10.2018 06:58    120
Греция после Томоса "осмелела": Афон теперь под запретом для священников и мирян РПЦ
15.10.2018 06:08    689
Петро Порошенко: В України є три бренди, від яких корчить Москву
14.10.2018 08:36    475
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 