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Президент привітав Патріарха Філарета з 23-річчям інтронізації
Президент Петро Порошенко зустрівся з архієреями Української Православної Церкви Київського Патріархату і привітав Патріарха УПЦ КП Філарета з 23-ю річницею його інтронізації.
Зустріч відбулася в резиденції Патріархії Української Православної церкви Київського Патріархату в Києві.
Глава держави подякував Патріарху Філарету за багаторічну службу і його зусилля щодо створення Єдиної Помісної Православної Церкви України.
Источник: president.gov.ua
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