Президент про важливість голосування 21 квітня: Якою бути Україні – залежить від кожного

Президент України Петро Порошенко впевнений, що протягом найближчих п’яти років будуть завершені усі фундаментальні зміни, започатковані в попередні п’ять років.

«Однак, не слід розраховувати, що перемога вже у нас в кишені. Щоб її забезпечити, зараз з сьогоднішньої хвилини нам потрібна тотальна мобілізація всіх українських патріотів. Сама по собі перемога не прийде. Тотальна мобілізація всіх, хто бореться за Україну, відкинувши всі політичні забарвлення, відкинувши всі образи, можемо об’єднатися», - підкреслив Президент.

Глава держави зазначив, що в тому числі об’єднатися можна з тими кандидатами, які стоять твердо на патріотичній проукраїнській платформі і зараз не потрапили в другий тур. «Кожний голос від державницьких сил, голос кожного українця – на вагу золота. Це моє звернення до мешканців західних і центральних областей, і тих, хто проживає в східних областях, але знає, що таке український прапор і український тризуб», - підкреслив він.

Петро Порошенко зазначив, що це неправильно, коли явка на виборах менша, ніж в 2014 році. «Не можна зараз стояти осторонь. Ніхто не має права злегковажити і залишити долю країни на розсуд тих, хто голосує, як вони кажуть, по приколу. Приколи закінчилися», - наголосив Президент.

«21 квітня або підтвердимо наш рух до ЄС і НАТО, або ми повернемося назад. І буде здаватись, що ще дуже добре те, що було у 2013 році. Ворог у нас один, хоч обличчя у нього різні: популісти, політикани, псевдо-патріоти, віртуальні картинки і відкрита агентура Кремля. А за лаштунками ті, хто вже домовляється про капітуляцію», - також зазначив Глава держави.

За його словами, ми різні, але всі ми хочемо кращого майбутнього для нашої держави.

«Тому я зараз дуже прошу вашої підтримки. Але йдеться більше, ніж про конкретне прізвище. 21 квітня ми не тільки обираємо Президента. 21 квітня ми обираємо Верховного Головнокомандувача. 21 квітня ми обираємо майбутнє. Ми обираємо якою бути Україні», - підкреслив Петро Порошенко.

«І якою бути Україні – залежить від кожного», - наголосив Президент.

Источник: president.gov.ua

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