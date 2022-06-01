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Президент США Джо Байден написав колонку в The New York Times про те, що «Штати будуть і не будуть робити в Україні»

Президент США Джо Байден написав колонку в The New York Times про те, що «Штати будуть і не будуть робити в Україні»

Ось його основні тези:

(https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html?referringSource=articleShare)

● мета США: бачити Україну демократичною, незалежною та процвітаючою країною, яка має необхідні засоби стримування та захисту від агресії;

● війна в Україні завершиться перемовинами. США передають значну кількість зброї та боєприпасів, щоб Україна могла воювати та мати значно сильнішу позицію на перемовинах. Тому Байден ухвалив рішення надати Україні сучасні ракетні системи, які зможуть значно точніше вражати цілі росіян;

● США продовжуватимуть допомагати Україні зброєю та грошима, посилювати санкції проти рф, а також допоможуть ЄС відмовитися від російських енергоресурсів і запобігти продовольчій кризі у світі. Крім цього, Штати продовжать посилювати східний фланг НАТО;

● США не шукають війни з росією. Попри обурливі дії путіна Штати не домагатимуться його відставки і не будуть вступати у війну з рф або наносити удари по російській території, поки росія не вдарить по США або союзникам;

● США поки не бачать жодних ознак, які б свідчили про можливість застосування росією в Україні ядерної зброї, попри загрозливі заяви з москви. Але застосування такої зброї буде неприйнятним для всього світу і матиме катастрофічні наслідки для рф;

● Адміністрація Байдена не тиснутиме на владу Україну з приводу мирної угоди з рф, і тим паче — не змушуватиме її погодитися на територіальні поступки;

● перемовини між Україною та рф зайшли у глухий кут не тому, що Україна від них відмовилася, а тому, що росія продовжує війну з метою захопити якомога більше українських територій;

● США продовжуватимуть підтримувати Україну, тому що росія повинна заплатити високу ціну за розв'язану війну. А інші потенційні агресори мають зрозуміти, що силою не досягти правоти і що нею не можна захоплювати території інших держав або змушувати їх змінити свою політику.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/62761

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