Президент США Дональд Трамп закликає іранців «брати владу у свої руки»

Але парадокс у тому, що війна на Близькому Сході не сприяє зміні режиму — ізраїльський портал Ynet.

Журналісти поспілкувалися із представниками силових структур Ізраїлю, за їхньою оцінкою, падіння режиму аятол зараз є малоймовірним, адже «поки тривають бомбардування, іранці навряд чи зможуть масово вийти на вулиці й організувати протест».

Співрозмовники видання припускають, що зміна режиму може відбутися лише через кілька місяців після закінчення війни.

Та чи відбудеться — питання, на яке зараз немає чіткої відповіді, оскільки режим продемонстрував високі живучість і стійкість.

Тому вирішальний перелом можливий не через негайну революцію, а внаслідок економічного краху режиму.

Джерело: https://t.me/znua_live/242766

