Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:40
Просмотров: 48

Президент США Дональд Трамп закликає іранців «брати владу у свої руки»

Але парадокс у тому, що війна на Близькому Сході не сприяє зміні режиму — ізраїльський портал Ynet.

Журналісти поспілкувалися із представниками силових структур Ізраїлю, за їхньою оцінкою, падіння режиму аятол зараз є малоймовірним, адже «поки тривають бомбардування, іранці навряд чи зможуть масово вийти на вулиці й організувати протест».

Співрозмовники видання припускають, що зміна режиму може відбутися лише через кілька місяців після закінчення війни.

Та чи відбудеться — питання, на яке зараз немає чіткої відповіді, оскільки режим продемонстрував високі живучість і стійкість.

Тому вирішальний перелом можливий не через негайну революцію, а внаслідок економічного краху режиму.

Джерело: https://t.me/znua_live/242766

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Головне за вихідні
Сегодня 08:27    2
Очередной верифицированный случай суицида у РОВ, правда, с нюансом
Сегодня 08:20    30
Харківщина 23 березня
Сегодня 08:16    32
Оперативна інформація станом на 08:00 23.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    37
Збито/подавлено 234 ворожих БПЛА
Сегодня 08:05    30
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 березня 2026 року від ДСНС
Сегодня 08:00    47
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:57    61
Україна як лабораторія у війні з дронами
Сегодня 07:53    53
Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА
Сегодня 07:50    44
Адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування Збройних сил США щодо операції «Epic Fury»
Сегодня 07:47    55
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 