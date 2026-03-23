Президент США Дональд Трамп закликає іранців «брати владу у свої руки»
Але парадокс у тому, що війна на Близькому Сході не сприяє зміні режиму — ізраїльський портал Ynet.
Журналісти поспілкувалися із представниками силових структур Ізраїлю, за їхньою оцінкою, падіння режиму аятол зараз є малоймовірним, адже «поки тривають бомбардування, іранці навряд чи зможуть масово вийти на вулиці й організувати протест».
Співрозмовники видання припускають, що зміна режиму може відбутися лише через кілька місяців після закінчення війни.
Та чи відбудеться — питання, на яке зараз немає чіткої відповіді, оскільки режим продемонстрував високі живучість і стійкість.
Тому вирішальний перелом можливий не через негайну революцію, а внаслідок економічного краху режиму.
Джерело: https://t.me/znua_live/242766