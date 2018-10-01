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Президент США хочет от союзников платы за военную поддержку

Президент США хочет от союзников платы за военную поддержку

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы страны, с которыми США сотрудничает в военной сфере и оказывает существенную поддержку, начали платить за это. Попутно он сказал, что американские высшие военные чины не полностью анализируют ситуацию с таким сотрудничеством.

«Когда речь идет о богатых странах, таких как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, к чему финансировать их армии», - задался вопросом Трамп, выступая перед публикой в Западной Виргинии. «Они будут нам платить. Проблема в том, что их об этом никто никогда не спрашивал», - добавил Трамп, сообщает российская служба DW. В качестве примера Трамп привел случай Южной Кореи, где по данным президента, США финансируют «около 60 процентов их армии».

Озвучил Трамп и позицию американских высших военных чинов, что Белый дом платит за эти страны, потому что «они - наши союзники». Однако высшие военные чины не разбираются в финансах, сказал президент США и охарактеризовал ситуацию как «отвратительную торговую сделку и отвратительную военную сделку».

Сейчас речь идет о «богатых странах», так что нам пока не стоит волноваться относительно судьбы тех 250 млн долларов, которые предусмотрены для помощи Украине в военном бюджете США. А вот от партнеров по НАТО, президент США давно уже требует увеличения военных бюджетов.

Источник: petrimazepa.com

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Темы: США, трамп

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